В Красноярском крае выбирают лучшего участкового полиции 2022 года

Лучший участковый – кто он? Определить это поможет традиционное голосование «Народный участковый», которое уже несколько лет проводит МВД России при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».
Сейчас идет региональный этап – то есть, на местах выбирают одного из нескольких кандидатов (все они достигли самых высоких показателей в служебной деятельности), который потом представит свой регион на уровне всей страны.
Балахтинский район: Алексей Вашлаев
Железногорск: Александр Кузнецов
Зеленогорск: Арман Даутов
Курагинский район: Максим Потрубач
Лесосибирск: Игорь Аносов
Назаровский район: Виктор Даммер
Нижнеингашский район: Игорь Сидоров
Норильск: Александр Кыжинаев
Красноярск: Хусрав Мусаямов
Таймырский Долгано-Немецкий район: Дмитрий Сергеев
Кандидат от Красноярского края определится до 16 октября. Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru.
А окончательные итоги подведут 17 ноября в Москве в рамках Дня участковых уполномоченных полиции.
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