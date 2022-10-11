Лучший участковый – кто он? Определить это поможет традиционное голосование «Народный участковый», которое уже несколько лет проводит МВД России при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».

Сейчас идет региональный этап – то есть, на местах выбирают одного из нескольких кандидатов (все они достигли самых высоких показателей в служебной деятельности), который потом представит свой регион на уровне всей страны.

Кто борется за звание лучшего?

Балахтинский район: Алексей Вашлаев

Железногорск: Александр Кузнецов

Зеленогорск: Арман Даутов

Курагинский район: Максим Потрубач

Лесосибирск: Игорь Аносов

Назаровский район: Виктор Даммер

Нижнеингашский район: Игорь Сидоров

Норильск: Александр Кыжинаев

Красноярск: Хусрав Мусаямов

Таймырский Долгано-Немецкий район: Дмитрий Сергеев

Кандидат от Красноярского края определится до 16 октября. Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru.

А окончательные итоги подведут 17 ноября в Москве в рамках Дня участковых уполномоченных полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники выманили у женщины в Железногорске 25 000 рублей за искусственную шубу и набор постельного

В Красноярском крае выбирают лучшего участкового полиции 2022 года. В десятке лучших оказался майор полиции межмуниципального управления МВД Железногорска Александр Кузнецов. (подробнее)

Участковый Курагинского района нашел пропавшую женщину, ушедшую за цветами в лес

В Красноярском крае проходит конкурс на звание лучшего участкового полиции. Еще одним претендентом стал майор полиции межмуниципального управления МВД «Курагинский» Максим Потрубач. (подробнее)