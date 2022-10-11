В Красноярске на площади Мира начали заливать каток. Фото: Красгоспарк

В Красноярске на площади Мира, напротив входа в Большой концертный зал, начали заливать каток, первый в этом году. Работа стартовала сегодня, 11 октября. Занимаются этим специалисты «Красгоспарка». Они завершили всю техническую подготовку, обустроили основание и айсматы. И принялись за заливку, сообщают Sibnovosti.

Кого-то это удивит: температура воздуха на нуле, даже выше – какая может быть заливка, какой каток сейчас? А вот может: технические характеристики оборудования позволяют заливать лед даже при температуре до плюс 10 градусов.

По итогу толщина ледового покрытия должна составить не менее 7 сантиметров. За две недели работа должна завершиться. По прогнозам синоптиков ощутимого потепления уже не ожидается. Когда начнется заливка большого катка на острове Татышев, пока не сообщается.