В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 192 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

11 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 192 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 417 698 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 397 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 402 934 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 11 066 человек. Госпитализировано 57 человек.