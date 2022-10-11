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Здоровье11 октября 2022 10:26

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 192 человека

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 11 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 192 человека

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 192 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 192 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 417 698 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 397 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 402 934 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 11 066 человек. Госпитализировано 57 человек.