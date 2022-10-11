Средняя зарплата в Красноярском крае составила 71 463 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, Хакасии и Туве опубликовали размер средней зарплаты. Цифры привел Красноярскстат.

Так, в Красноярском крае на июль 2022 года средний размер зарплаты составил 71 463 рубля. По этому показателю край лидирует среди регионов Енисейской Сибири. В сравнении с июлем 2021 года зарплата в Красноярском крае увеличилась на 18,7%. В Хакасии размер заработной платы на седьмой месяц года составил 50 827 рублей, в Туве – 41 385 рублей.

Просроченная задолженность по зарплате в крае на 1 сентября 2022 года составила 41 миллион рублей. Причем 99,7% этой суммы приходится на долги, образовавшиеся еще в 2020 году.