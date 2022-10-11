В Красноярске в своей кроватке едва не сгорела восьмимесячная девочка. Фото: СК

В Красноярске в своей кроватке едва не сгорела восьмимесячная девочка. Произошло это 8 октября на улице 40 лет Победы. По результатам проверки следком завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой жуткой истории.

В квартире находились мать с двумя дочерьми. Младшая – в кроватке в спальне. Старшей три года, бегала, играла. Как пояснила сама женщина, около 11 часов дня она почувствовала запах дыма. Зашла в комнату и увидела огонь возле кроватки. Пожар она потушила. Хотя, судя по фотографиям, от кроватки остались лишь несколько перекладин и кучка пепла.

Ребенок сильно пострадал, когда его на машине скорой помощи доставили в ожоговый центр Красноярской краевой больницы, врачи поставили диагноз – пострадало не менее 45 % поверхности тела. Состояние здоровья оценивается как тяжелое.

К матери много вопросов: как могло случиться, что загорелась кроватка? Розеток возле нее нет, электроприборов тоже. И где была в момент возгорания трехлетняя девочка? Это и предстоит выяснить в ходе следствия. Кстати, семья состоит на профилактическом учете.