В Красноярском крае бывшего полицейского приговорили на 9 лет за кражу наркотиков. Фото: прокуратура

Бывшего сотрудника правоохранительных органов Богучанского района отправили в колонию строгого режима на 9 лет и лишили специального звания. Суд признал его виновным в краже наркотиков на работе. В пресс-службе краевой прокуратуре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что преступление совершалось на протяжении многих лет, с 2013 по 2020 годы.

На службе в обязанности осужденного входило: прием, выдача и хранение наркотиков и психотропных веществ. Все это – вещдоки по уголовным делам наркоманов и наркодилеров. Повреждал пакеты с наркотиками и отсыпал их. Зачем? Для личного потребления. Итого установлено, что за восемь лет он вскрыл более 80 образцов вещественных доказательств и в общей сложности похитил более 1 килограмма наркотиков.

Свою вину не признал, но доказательств было более чем достаточно для вынесения приговора. В процессе расследования осужденный был уволен с позором.