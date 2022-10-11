Житель Канска облил женщину спиртом и поджег. Фото: СК

В Канске завершено расследование уголовного дело за попытку убийства с особой жестокостью. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома. По версии следствия утром 5 июля 2022 года 36-летний обвиняемый и его 31-летняя сожительница устроили разборки. Оба – нетрезвые, оба принялись упрекать друг друга в алкоголизме.

Его позиция, видимо, была такая: «слишком много пьешь». Потеряв контроль, облил женщину разбавленным спиртом и чиркнул зажигалкой. А потом смотрел, как на ней загорается одежда. Его не смущало, что в доме находились дети 4 и 10 лет, а также подруга сожительницы. Потерпевшая сумела сорвать с себя горящие вещи. Получила 21% ожогов тела, медикам удалось спасти ее.

Во время следствия обвиняемый признал: он полностью осознавал, что женщина могла сгореть заживо, но ничего не сделал, чтобы ее спасти. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.