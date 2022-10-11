В Красноярске простятся с трагически погибшими полицейскими

Илья Фаустов, Алексей Муфтахов, Андрей Рейн Фото: МВД

В Красноярске простятся с погибшими во время служебной командировки полицейскими. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В служебной командировке погибли старший лейтенант полиции Илья Фаустов, прапорщик полиции Алексей Муфтахов, капитан полиции Андрей Рейн.

Траурная церемония пройдет 12 октября с 10:30 до 12:00 часов в Доме офицеров (Красноярск, улица Перенсона, 20). На прощании будут присутствовать руководители органов государственной власти и силовых структур края, личный состав краевой и городской полиции, родственники и друзья полицейских.

После гражданской панихиды в 12:30 на улице перед Домом офицеров пройдет траурный митинг в память о погибших.

«Комсомольская правда»-Красноярск выражает искренние соболезнования всем родным и близким полицейских.