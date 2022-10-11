Количество заболевших ОРВИ в Красноярском крае снизилось на 7,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди жителей Красноярского края за минувшую неделю снизился на 7,5 %. Такие показатели озвучивает в своем телеграм-канале главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии – это риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и так далее.

Но период гриппа не за горами. Самое время для вакцинации, чтобы у человека успел выработаться иммунитет. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Или обратиться в стационарные и мобильные пункты вакцинации. Так, на сегодняшний день привились от гриппа около 620 тысяч жителей края, это 22,9 %.

Добавим, что стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекций, последнее количество зарегистрированных лабораторно подтвержденных случаев – 159 человек.