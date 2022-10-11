В Красноярске на улице Маерчака появилось большое граффити. Фото: администрация города

Улица Маерчака обновляется во всех отношениях. Завершается крупномасштабный ремонт проезжей части и пешеходных тротуаров. Свой вклад вносят и молодые художники из творческого объединения «Искра». Там уже появилось большое граффити на заборе между домами № 5 и № 7. Причем не абстрактный опус, а приятная на вид картинка, которую назвали «Ориентир/Звезда/ Мечты».

Также осветились фасады у двух двухэтажных зданий № 25 и № 27. И появилась контурная подсветка на четырехэтажке под № 31. Дизайнерские работы продолжатся до конца года: на улице еще будут не менее семи арт-объектов – рисунки, скамьи, мозаика и другие, сообщают Gornovosti.

Добавим, что в прошлом году улицу Маерчака откапиталили на участке от Свободного до здания финансово-экономического колледжа. В этом году капитальный ремонт завершают на участке до улицы Профсоюзов. Все лето автомобилисты испытывали неудобство от того, что пришлось исключать ее из привычной схемы передвижения.