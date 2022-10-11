В Красноярском крае завели дело о контрабанде древесины на 25 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полиция завела уголовное дело о контрабанде древесины за границу. Очень крупной контрабанде: из страны было вывезено более 1700 кубометров леса благородных хвойных пород – сосны обыкновенной и лиственницы сибирской. Ущерб составил 25 миллионов рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, есть некая фирма на территории края. Название пока не указываем. По факту занималась оптовой торговлей лесоматериалов на внутреннем рынке, отправляла их на экспорт. Однако в 2021 году руководство фирмы решило «сэкономить» на таможенных пошлинах и налогах.

Директором компании в тот момент числился 48-летний гражданин, однако по факту он всего лишь отвечал за качество и за погрузку-разгрузку. А на самом деле руководил всем гражданин 1986 года рождения, подложные документы по сделкам оформляла его 40-летняя сообщница. Они и стали фигурантами дела.