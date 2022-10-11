На выезде из Красноярска в сторону Емельяново установили светофор. Фото: ГИБДД

На 795 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» появился новый светофор. Как рассказали в ГИБДД края, это достаточно сложный участок на выезде из Красноярска вдоль поселка Емельяново. Если смотреть по карте – совсем рядом с этим местом выходят улицы Шелковая, Солнечная, Юбилейная.

Здесь интенсивное движение, плюс перекресток. Из-за невнимательности некоторых водителей и пешеходов, из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, периодически случались автомобильные происшествия. Новый светофор должен помочь это устранить и навести порядок.

Водителей просят учесть эту информацию.