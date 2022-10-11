Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 3:45

На выезде из Красноярска в сторону Емельяново установили светофор

Для безопасности на аварийном участке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На выезде из Красноярска в сторону Емельяново установили светофор. Фото: ГИБДД

На выезде из Красноярска в сторону Емельяново установили светофор. Фото: ГИБДД

На 795 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» появился новый светофор. Как рассказали в ГИБДД края, это достаточно сложный участок на выезде из Красноярска вдоль поселка Емельяново. Если смотреть по карте – совсем рядом с этим местом выходят улицы Шелковая, Солнечная, Юбилейная.

Здесь интенсивное движение, плюс перекресток. Из-за невнимательности некоторых водителей и пешеходов, из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, периодически случались автомобильные происшествия. Новый светофор должен помочь это устранить и навести порядок.

Водителей просят учесть эту информацию.