Школьники Бородино участвуют в создании туристического кластера

В Бородино Красноярского края школьники из трудовых отрядов предлагают свои идеи для развития промышленного туризма в городе. Фото предоставлено компанией

В Бородино Красноярского края школьники из трудовых отрядов принимают участие в создании туристического кластера. Завершая летний трудовой сезон, ребята рассказали о своих первых результатах. Отметим, проект создания в Бородино туристического кластера инициирован СУЭК при поддержке агентства по туризму Красноярского края. В нем также участвуют администрация Бородино, городской музей, библиотека и школы.

В шахтерском городе есть на что посмотреть: это и самое большое предприятие открытой угледобычи в России – Бородинский разрез, и новые благоустроенные общественные пространства – музей разреза под открытым небом, сквер шахтерской славы, аллея памяти бородинцев-участников ВОВ, парк «Угольщик», центральная улица Ленина с локациями для всех возрастов.

– Мы вместе с городскими организациями оценили инфраструктуру – какие объекты могут посещать туристы в Бородино, какие достопримечательности кроме промышленных предприятий будут интересны гостям, выявили слабые места, например, отсутствие гостиницы, большого количества кафе, и точки роста, – отметил в презентации активист трудового отряда Илья Богомазов. – Но, конечно, чтобы проект «ожил», предстоит еще много работы.

На встрече, посвященной закрытию трудового сезона, школьники буквально за 20 минут решили мини-кейсы с задачами по промтуризму и представили иллюстрированный фотографиями маршрутный лист по городу, яркий рекламный проспект, девиз «Маленький город больших свершений!», макет магнитов и брелоков, необычное шахтерское меню для кафе «Бородино» с блюдами с местным колоритом.

На встрече, посвященной закрытию трудового сезона, школьники за 20 минут решили мини-кейсы с задачами по промтуризму. Фото предоставлено компанией

– Ребята проделали важную работу, – отметила директор Бородинского молодежного центра Ирина Кузьмичева. – А мы получили свежий взгляд на проект. Например, интересное решение по меню: суп «Шахтерский», котлеты «Бородинские», сырники со сметаной. Сначала было непонятно, почему именно со сметаной, но школьники разъяснили, что молочная продукция выпускается в городе, и молокозавод может тоже стать точкой туристического маршрута.

В свою очередь, ребята рады, что к их мнению прислушиваются и помогают реализовывать важные для развития города инициативы.

– Это была отличная и полезная встреча! Надеюсь, проект по промышленному туризму будет развиваться и прославит наш город-труженик, – поделилась впечатлениями десятиклассница Иветта Суханова.