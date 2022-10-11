В Красноярске мужчину ударили ножом на улице Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчину ударили ножом прямо на улице. Случилось это на Железнодорожников, возле одного из магазинов. Собственно, сигнал на тревожную кнопку поступил как раз оттуда, из торговой точки. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве, сначала был конфликт между мужчинами, одному их которых 30 лет, другому 25. По какому вопросу случилось разногласие, не уточняется. Но младший достал нож и ударил им старшего. Тот упал.

Очевидцы, а их было несколько, вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу, а нападавшего доставили в отдел полиции для разбирательства. По результатам наверняка будет заведено уголовное дело.