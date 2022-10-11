В красноярской школе прямо во время занятий обрушились лампы. Фото: прокуратура

ЧП произошло в красноярской школе №90 (она находится в Кировском районе города). Там прямо во время урока по истории на семиклассников с потолка рухнули люминесцентные лампы. Это случилось 7 октября около 9 часов утра. Пострадали три девочки. К счастью, помощи медработника учебного заведения оказалось достаточно, вызывать бригаду скорой не пришлось. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в прокуратуре.

В настоящее время учебное помещение закрыто. Прокуратура организовала проверку. Как пояснили в ведомстве, будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц, которые должны были следить за оборудованием в школе, проводить своевременный ремонт. Иными словами, отвечают за безопасность детей. По результатам проверки будет принято решение о наказании виновных. Также прокуратура примет решение о компенсации причиненного детям морального вреда.