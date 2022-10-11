Красноярцы забрали из приютов почти 200 бездомных собак Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года 193 жителя Красноярска взяли из приютов бездомных собак. Точнее бывших бездомных, потому что теперь у бродяжек появилась своя семья. Их выдавали новым владельцам под роспись и с условием: содержать по всем правилам и не выпускать гулять без присмотра. Только на поводке. Первое время сотрудники приютов даже контролируют это – просят фотоотчеты. Такой порядок, чтобы быть уверенными, что собаки вновь не окажутся выброшенными. В администрации города говорят: с этим все в порядке.

Всего с начала года в городе были отловлены 1 464 собаки. После положенных законом процедур (осмотр ветеринаром, стерилизация, передержка), многих выпускают назад, в среду обитания. Однако агрессивных оставляют на пожизненное содержание, а таких сейчас 845.

Кстати, по поводу так называемых «корпоративных» собак, которые охраняют стройки, товарные базы и гаражные массивы. У них тоже должен быть опекун, который обязан позаботиться о стерилизации.