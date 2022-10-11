Уволилась замминистра строительства Красноярского края Елена Звонарева Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края кадровые изменения: с должности заместителя министра строительства с 7 октября уволена Елена Звонарева. Соответствующий документ подписал глава правительства и первый замгубернатора края Юрий Лапшин. В распоряжении говорится, что в заявлении Звонаревой причиной была указана собственная инициатива.

Добавим, что контракт с ней был заключен в декабре 2020 года, срок – три года, который она, получается, не доработала. До этого она трудилась в министерстве в должности начальника отдела жилищного строительства. Какое именно место работы она теперь выберет, пока неизвестно, информация не уточняется.