Красноярцев предупредили об усилении ветра

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра днем, 11 октября, в Красноярске ожидается усиление ветра. Синоптики прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

В связи с этим специалисты просят горожан соблюдать осторожность на улице и обходить стороной рекламные щиты и прочие высокие конструкции. Также не стоит приближаться к строящимся зданиям, линиям электропередач и особенно оборвавшимся проводам.

Также красноярцев призвали воздержаться от высотных работ и не парковать авто рядом с деревьями. А еще – в такую погоду не стоит сжигать бытовой мусор и отходы, лучше дождаться безветренной погоды.