В Хакасии школьник устроил ДТП и попал в больницу с переломами

Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии произошло ДТП с участием подростка-девятиклассника. В минувшую субботу парень взял мотоцикл BSE MX 125 и выехал покататься в поселке Белый Яр. Однако на перекрестке неопытный мотоциклист спровоцировал аварию.

Школьник не предоставил преимущество ехавшей с правой стороны Honda CR-V, и врезался в иномарку. От удара пострадал сам подросток – парня отправили в больницу с закрытым переломом стопы.

Тажке школьнику грозит наказание по ряду административных протоколов, за управление мотоциклом без прав и за непредоставление преимущественного права проезда. Также по закону ответит мать мальчика.