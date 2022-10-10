В Хакасии мужчина убил приятеля в ходе бытовой ссоры

Фото: СК по Красноярскому краю

В Хакасии следователи занимаются делом об убийстве местного жителя. Трагедия произошла в начале прошлой недели в селе Новокурск Бейского района: там нашли тело 59-летнего мужчины с ножевым ранением.

Вскоре силовики задержали главного подозреваемого: владельца дома, у которого временно проживал погибший. Мужчины часто выпивали вместе, с в ходе одного такого застолья у них возникла ссора по поводу ведения домашнего хозяйства.

Хозяин дома во время конфликта схватился за нож и нанес один-единственный удар – в ключицу оппонента. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина погиб на месте.

Сейчас хозяин дома задержан, ему предъявлено обвинение. Подозреваемый помещен под стражу, а следователи занимаются сбором улик.