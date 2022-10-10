Два грузовика столкнулись в жестком лобовом под Норильском

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В районе Норильска минувшим днем произошла жесткая авария с участием двух грузовиков. Габаритные машины столкнулись на трассе Норильск – Алыкель. В результате один из водителей пострадал.

В полиции сообщили, что аварию спровоцировал 32-летний водитель грузовика Scania: он выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом под управлением 36-летнего водителя. Оба грузовика в итоге вылетели в кювет.

В ДТП пострадал водитель КамАЗа, сейчас он госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД.