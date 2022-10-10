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Происшествия10 октября 2022 12:27

В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ЧП на стройке

Следователи разбираются, по чьей вине произошел несчастный случай
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Каратузском районе СК завел уголовное дело после ЧП в здании районной библиотеки. Строение сейчас находится на ремонте: накануне там погиб рабочий, еще двое получили травмы.

Трагедия произошла, когда рабочие начали демонтаж перекрытий. На строителей обрушился потолок, в результате чего 39-летний рабочий погиб на месте. Еще двое, 18- и 45-летний строители получили различные травмы и были госпитализированы.

Следователи уточнили, что контракт между библиотекой и подрядчиком был заключен до декабря, и общая стоимость работ составила более 19 миллионов рублей. Теперь СК разбирается, при каких обстоятельствах произошло ЧП, и не нарушил ли подрядчик технику безопасности.