По порядку: Илья Фаустов, Алексей Муфтахов, Андрей Рейн Фото: МВД

Трое полицейских из Красноярска погибли во время служебной командировки 9 октября. Как сообщили в МВД, сотрудники были на посту, когда с ними произошла трагедия. Обстоятельства гибели мужчин не сообщаются.

В командировке погибли оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю старший лейтенант полиции, 25-летний Илья Фаустов, командир отделения ППСП ОП № 9 МУ МВД России «Красноярское» прапорщик полиции, 35-летний Алексей Муфтахов, старший оперуполномоченный ОУР ОП № 3 МУ МВД России «Красноярское» капитан полиции, 31-летний Андрей Рейн.

«Комсомольская правда – Красноярск» выражает искренние соболезнования всем родным и близким полицейских.