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Происшествия10 октября 2022 7:37

В Красноярском крае полицейские ищут пропавших четырех элитных лошадей

Одна из кобыл – трехкратная Всероссийская рекордсменка престижных конных соревнований
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае балахтинские полицейские ищут пропавших элитных лошадей: среди четверых кобылок - одна трехкратная Всероссийская рекордсменка престижных конных соревнований. Как рассказали в МВД, владельцу нанесен ущерб около 1,5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Если вы что-то знаете о нахождении лошадей - две лошади гнедые, одна рыжая и одна каурая, три из них рысистые, одна скаковая, просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции.