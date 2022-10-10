В Красноярском крае полицейские ищут пропавших четырех элитных лошадей

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В Красноярском крае балахтинские полицейские ищут пропавших элитных лошадей: среди четверых кобылок - одна трехкратная Всероссийская рекордсменка престижных конных соревнований. Как рассказали в МВД, владельцу нанесен ущерб около 1,5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Если вы что-то знаете о нахождении лошадей - две лошади гнедые, одна рыжая и одна каурая, три из них рысистые, одна скаковая, просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции.