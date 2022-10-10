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Общество10 октября 2022 7:00

В Красноярске появилась первая Школа креативных индустрий на базе техникума им. В.И.Сурикова

Ребят будут обучать по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR)
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: пресс-служба министерства культуры

Фото: пресс-служба министерства культуры

В Красноярске открылась первая Школа креативных индустрий на базе техникума им. В.И. Сурикова. Как рассказали в министерстве культуры, ребят от 14 до 18 лет будут обучать по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR).

Учиться молодежь будет два года. Для каждого направления создана студия с современным оборудованием: станок для кинопроизводства, телесуфлёры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры и многое другое. Преподавать будут успешные практики из сферы креативных индустрий.

На первом году обучения ребята познакомятся со всеми направлениями, а на втором уже выберут одну из специализаций.

Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио.