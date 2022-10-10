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Общество10 октября 2022 6:21

В Красноярске появится современный мусоросортировочный комплекс на левом берегу

Планируемая мощность комплекса – 300 тысяч тонн обработки в год
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Красноярская рециклинговая компания

Фото: Красноярская рециклинговая компания

В Красноярске на левом берегу появится современный мусоросортировочный комплекс. Как рассказали в рециклинговой компании, соглашение подписали министерство экологии региона и компания «Инжиниринг».

Планируемая мощность комплекса составит около 300 000 тонн в год. Это позволит обеспечить сортировку всех собранных твердых коммунальных отходов на левобережной технологической зоне. Договор был заключен на 20 лет, куда входят и этапы проектирования со строительством. Вложат в комплекс 1,5 млрд рублей инвестиций.

Отметим, что сегодня КРК проводит устанавливает баки для раздельного сбора пластика и стекла, обеспечивает раздельный вывоз с дальнейшей транспортировкой на перерабатывающие предприятия. После строительства мусоросортировочного комплекса, все это приобретет промышленный масштаб.