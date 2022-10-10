Красноярский шахматист Дмитрий Хегай обыграл известного гроссмейстера Сергея Карякина

Фото: Дмитрий Шабалин, gornovosti

В Красноярск с рабочим визитом прилетел известный шахматист Сергей Карякин. Как сообщают gornovosti.ru, он сыграл блиц в две партии с красноярским гроссмейстером Дмитрием Хегаем. Сибиряк выиграл вторую партию.

В рамках поездки Карякин сыграл выставочный блиц-матч с лучшим шахматистом Красноярска, международным гроссмейстером Дмитрием Хегаем. Первая партия закончилась вничью, но во второй, Хегай, играя черными, обошел Карякина.

Как отметил Дмитрий Хегай, во второй партии ему было играть гораздо проще – в первой игре он сразу же получил непонятную позицию, и пришлось обороняться.

- Блиц – очень короткий и творческий вид, и тут лучше играет тот, у кого есть настроение или кто банально выспался. Понятно, что Сергей намного более опытен, но у него был тяжёлый перелёт, плюс накануне он играл на очень сильном турнире в Москве. Это мне и помогло. Конечно, Карякин – самый сильный соперник из тех, с кем я играл вживую, - рассказал Хегай.

Также в рамках приезда Карякин провел сеанс одновременной игры с юными воспитанниками СШОР «Вертикаль», которые принимали участие в онлайн-матче «Россия – Китай».