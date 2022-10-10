Красноярских студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде «Я — профессионал»

«Я — профессионал» - масштабное состязание для студентов всех форм обучения, которое проводится по техническим, гуманитарным, естественно-научным, педагогическим, аграрным и медицинским направлениям подготовки.

Второй год подряд соорганизатором мероприятия в направлении «Металлургия» выступает золотодобывающая компания «Полюс», Исследовательский центр которой наряду с экспертами из Сибирского федерального университета подготовили задания для участников проекта. Металлурги утверждают, что олимпиада «Я-профессионал» позволяет им выстраивать эффективное сотрудничество со студентами. Кстати, призеры олимпиады 2021 года уже сегодня работают в компании, а победители 2022 года проходят здесь стажировку.

Как отмечает Татьяна Волкова, вице-президент по персоналу и организационному развитию «Полюса»:

- Компания нацелена на постоянное развитие, совершенствование используемых технологий и внедрение новых. Именно такие идеи генерируют талантливые и целеустремленные участники олимпиады «Я-профессионал». Мы заинтересованы в их инновационных предложениях, важен нестандартный взгляд участников на действующие производственные процессы.

Поддержала коллегу и Светлана Зудина, руководитель группы развития менеджмента, которая рассказала о том, как в крупнейшей золотодобывающей компании страны выстроена система развития сотрудников и работа с кадровым резервом.

Организаторы приглашают всех студентов принять участие в олимпиаде, проявить себя, привлечь внимание работодателя и обеспечить себе хороший карьерный старт. Регистрация продлится до 15 ноября.

НАША СПРАВКА:

В первый день на участие в олимпиаде зарегистрировалось 12 500 студентов, из них на «Металлургию» - 230 человек.