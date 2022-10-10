В Красноярске на рабочей неделе ожидаются заморозки до -3 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждет довольно теплая, хоть и ветреная рабочая неделя. Но не обойдется и без заморозков.

В понедельник и вторник погода будет примерно одинакова. Днем – около +10-11 градусов, ночью +6-7. Ожидается облачность, но без осадков. Зато усилится ветер, порывы могут составить до 16 метров в секунду.

В среду днем также будет около +9 градусов и сильный ветер. Но местами выглянет солнце и возможны дожди. Ночью похолодает до +4 градусов. В четверг же ожидается днем – не выше +5 градусов, ночью около +2 градусов и ветер.

Но уже в пятницу днем будет +4 градусов и небольшой дождь. Ветер будет не таким сильным, как в начале недели – 3-6 метров в секунду. Ночью же похолодает до -3 градусов.