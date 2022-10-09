В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT попали только красноярские шеф-повара Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте ресторанной премии WHERETOEAT опубликован шорт-лист лучших шеф-поваров Сибири. Все попавшие в список оказались красноярцами.

На победу претендует следующая пятерка: Александр Кучеров (0,75 Please), Хайям Аминов (Fresco), Николай Бобров (Tunguska), Роман Чемеренко (Bellini group) и Михаил Михайлов (бар «Булгаков» и «Дзе»). То есть, на при любом раскладе красноярцы займут весь пьедестал почета.

Победиеля конкурса назовут 13 октября. Также название лучшего ресторана Сибири претендуют 15 красноярских заведений (из 50) и 3 сомелье (из 5).