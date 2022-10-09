В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 196 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

9 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 196 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 417 347 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 298 человека. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 402 387 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 062 человека. Госпитализировано 22 пациента.