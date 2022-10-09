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Здоровье9 октября 2022 8:40

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 196 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 9 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 196 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 196 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

9 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 196 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 417 347 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 298 человека. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 402 387 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 062 человека. Госпитализировано 22 пациента.