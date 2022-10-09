Фото: СК по Красноярскому краю

Красноярские следователи выясняют обстоятельства обрушения потолка сельской библиотеки в Каратузском. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Фото: СК по Красноярскому краю

Потолок частично обрушился 9 октября во время демонтажных работ. В итоге пострадали рабочие: 18-летний парень и 45-летний мужчина госпитализированы, еще один 39-летний сотрудник компании-подрядчика скончался на месте.

Фото: прокуратура Красноярского края

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что ремонт проводила компания «Аркстрой». Теперь два ведомства будут выяснять обстоятельства трагедии.