Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 8:33

Следователи проводят проверку по факту гибели человека при обрушении библиотеки в Каратузском

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

Красноярские следователи выясняют обстоятельства обрушения потолка сельской библиотеки в Каратузском. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

Потолок частично обрушился 9 октября во время демонтажных работ. В итоге пострадали рабочие: 18-летний парень и 45-летний мужчина госпитализированы, еще один 39-летний сотрудник компании-подрядчика скончался на месте.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что ремонт проводила компания «Аркстрой». Теперь два ведомства будут выяснять обстоятельства трагедии.