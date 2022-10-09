В Красноярске двое мужчин потратили деньги с найденной карты на ставки, бензин и сигареты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстали два местных жителя, укравших с банковской карты почти 5 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по краю.

В апреле в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что потеряла карту возвращаясь домой на такси с молодым человеком, а утром обнаружила, что ее счет уменьшился на 4,6 тысяч рублей. Вскоре подозреваемые были найдены. Ими оказались двое мужчин в возрасте 61 года и 65 лет.

Старший из них рассказал, что нашел карту на улице, после чего предложил другу потратить с нее деньги. В итоге приятели закупились сигаретами и бензином, после чего сделали ставки в букмекерской конторе. Потратив деньги, они выбросили карту.

В ходе следствия мужчины вернули девушке 4,5 тысячи рублей. Суд признал их виновными, но к реальному сроку не приговорил. Оба отделались 1 годом колонии условно.