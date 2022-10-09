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Происшествия9 октября 2022 5:49

В Каратузском при обрушении потолка в библиотеке погиб человек

На месте работают сотрудники МЧС
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Утром 9 октября в селе Каратузское во время ремонта, в библиотеке обрушился потолок. Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, один человек погиб.

ЧП произошло в 11:11 часов. На место сразу выехали спасатели. Оказалось, что в библиотеке проходил ремонт, но деревянный потолок не выдержал и рухнул. Под завалами оказались три человека.

Вытащить людей из-под обломков удалось уже через 6 минут. К сожалению, трагедии избежать не удалось – один человек погиб. Остальные пострадавшие госпитализированы.