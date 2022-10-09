Фото: МЧС по Красноярскому краю

Утром 9 октября в селе Каратузское во время ремонта, в библиотеке обрушился потолок. Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, один человек погиб.

ЧП произошло в 11:11 часов. На место сразу выехали спасатели. Оказалось, что в библиотеке проходил ремонт, но деревянный потолок не выдержал и рухнул. Под завалами оказались три человека.

Вытащить людей из-под обломков удалось уже через 6 минут. К сожалению, трагедии избежать не удалось – один человек погиб. Остальные пострадавшие госпитализированы.