В Красноярске стартовал фестиваль Дмитрия Хворостовского

Фото: Александр Паниотов/cultura24.ru

8 октября в Красноярске открылся фестиваль Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает региональное правительство.

В Большом зале Красноярской филармонии выступил друг певца Ильдар Абдразаков и солисты Красноярского театра оперы и балета Анна Авакян и Севастьян Мартынюк. В качестве дирижера выступил художественный руководитель Красноярского симфонического оркестра Владимир Ланде.

С 8 по 23 октября на сценах театра оперы и балета и филармонии пройдет ряд оперных концертов музыкантов, которые выступали и дружили с Дмитрием Хворостовским. Центральным событием фестиваля станет гала-концерт с участием Красноярского академического симфонического оркестра, который состоится 16 октября – в день рождения певца.

Завершит программу мероприятий концерт солистки Большого театра Динары Алиевой. Подробнее ознакомиться с событиями, входящими в программу фестиваля можно здесь.