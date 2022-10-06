В Абакане сотни воспитателей детсадов одновременно отправили сдавать тест на ковид

Фото: NotaBene

В Абакане сотни воспитателей одновременно проходили тест на ковид. Об инциденте сообщает NotaBene – по данным канала, на сдачу теста собрались врачи со всех детсадов, причем им назначили прием в тихий час, с 13:00 до 16:00.

В Минздраве Хакасии объяснили, что график сдачи анализов заранее согласовывали с Минобрнауки, так что неясно, почему такая ситуация вообще возникла. При этом в управлении образования Абакана оправдываются, что конкретных сроков для прохождения тестов на коронавирус никто не ставил.

«Наши педагоги работают в две смены. Ты отработал первую, и можешь пойти и пройти это тестирование. Если ты не сделал это сегодня, это можно сделать завтра. Сегодня 789 человек за 1,5 часа медицинские работники смогли принять и протестировать. Вчера цифра была 290 человек», – рассказали в ведомстве.