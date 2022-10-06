Красноярский край выделил миллиард рублей на поддержку мобилизованных жителей

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Заксобрание Красноярского края приняло корректировку осеннего бюджета. Среди прочих решений на заседании также обсудили материальную поддержку мобилизованных жителей – край выделил миллиард рублей из регионального бюджета на помощь призванным красноярцам.

Депутаты отметили, что деньги будут потрачены на приобретение вещей для военнослужащих: одежды, снаряжения, медицины и прочих необходимых предметов. Также часть заложенных средств будет направлена на поддержку добровольцев.

– Сегодня мы много внимания уделили материальной поддержке красноярцев, которые призваны по частичной мобилизации. 1 млрд рублей, который мы предусмотрели в корректировке на увеличение фонда краевого правительства, благодаря которому можно будет оперативно решать вопросы по материальной поддержке призванных по мобилизации, – отметил депутат Владимир Чащин.