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Общество6 октября 2022 12:43

Красноярский край выделил миллиард рублей на поддержку мобилизованных жителей

Деньги потратят на закупку снаряжения для солдат
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заксобрание Красноярского края приняло корректировку осеннего бюджета. Среди прочих решений на заседании также обсудили материальную поддержку мобилизованных жителей – край выделил миллиард рублей из регионального бюджета на помощь призванным красноярцам.

Депутаты отметили, что деньги будут потрачены на приобретение вещей для военнослужащих: одежды, снаряжения, медицины и прочих необходимых предметов. Также часть заложенных средств будет направлена на поддержку добровольцев.

– Сегодня мы много внимания уделили материальной поддержке красноярцев, которые призваны по частичной мобилизации. 1 млрд рублей, который мы предусмотрели в корректировке на увеличение фонда краевого правительства, благодаря которому можно будет оперативно решать вопросы по материальной поддержке призванных по мобилизации, – отметил депутат Владимир Чащин.