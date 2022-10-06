Самочка белого барса из красноярского зоопарка строит отношения со Снежиком

Самочка снежного барка Аксу несколько лет назад попала в красноярский зоопарк «Роев ручей» при трагических обстоятельствах. Она жила на территории Саяно-Шушенского заповедника, попала в капкан браконьеров. Сумела выбраться из плена, но потеряла часть лапы. Выживать в дикой природе она не смогла бы – ни бегать, ни охотиться не могла. Участь ее была печальной, если бы не егери заповедника. Они отловили Аксу и передали в Красноярск. Здесь ей прооперировали раненую лапу, удалили омертвевшую часть.

В «Роевом ручье» краснокнижному животному было хорошо, но природа берет свое – Аксу может и должна дать потомство. Жениха по имени Снежик нашли в Перми, в прошлом году пара соединилась и строит свои отношения. У них неплохо получается, сообщают Gornovosti со ссылкой на пермский зоопарк. Есть надежда, что ирбисы дадут потомство уже вскоре.

Кстати, «Роев ручей» строит специальный адаптационный центр, где котята Аксу смогут адаптироваться к самостоятельной жизни, чтобы после выпустить их в дикую природу на территорию заповедника.