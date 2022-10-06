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Дом. Семья6 октября 2022 11:21

Самочка белого барса из красноярского зоопарка строит отношения со Снежиком

Сейчас она живет в Перми
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Самочка белого барса из красноярского зоопарка строит отношения со Снежиком

Самочка белого барса из красноярского зоопарка строит отношения со Снежиком

Самочка снежного барка Аксу несколько лет назад попала в красноярский зоопарк «Роев ручей» при трагических обстоятельствах. Она жила на территории Саяно-Шушенского заповедника, попала в капкан браконьеров. Сумела выбраться из плена, но потеряла часть лапы. Выживать в дикой природе она не смогла бы – ни бегать, ни охотиться не могла. Участь ее была печальной, если бы не егери заповедника. Они отловили Аксу и передали в Красноярск. Здесь ей прооперировали раненую лапу, удалили омертвевшую часть.

В «Роевом ручье» краснокнижному животному было хорошо, но природа берет свое – Аксу может и должна дать потомство. Жениха по имени Снежик нашли в Перми, в прошлом году пара соединилась и строит свои отношения. У них неплохо получается, сообщают Gornovosti со ссылкой на пермский зоопарк. Есть надежда, что ирбисы дадут потомство уже вскоре.

Кстати, «Роев ручей» строит специальный адаптационный центр, где котята Аксу смогут адаптироваться к самостоятельной жизни, чтобы после выпустить их в дикую природу на территорию заповедника.