Депутаты Заксобрания приняли корректировку бюджета Красноярского края

Депутаты Заксобрания единогласно приняли корректировку бюджета Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство края подготовило корректировку в бюджет, в котором заложено увеличение доходов на будущий год на 48,8 миллионов рублей. Причем большая часть этих средств будет направлена на социальные цели. Министр финансов Владимир Бахарь представил основные параметры корректировки на рассмотрение в Законодательное Собрание края. Во втором чтении депутаты ее приняли единогласно.

Согласно осенней корректировке, расходы увеличатся на 21,2 миллиарда, при этом дефицит бюджета сокращается в два раза. В итоговом варианте все показатели выглядят так:

- общие доходы на год - 359,4 миллиарда рублей;

- расходы – 388,2 миллиарда;

- дефицит – 28,8 миллиардов рублей.

41,5 миллиардов рублей дополнительных доходов – за счет роста налогов, которые вызваны повышением цены на нефть и цветные металлы, которые, особенно в начале года. Также идет рост доходов на имущество, подоходного налога на физических лиц, размещение свободных средств бюджета на депозитах и так далее. Плюс 7 миллиардов выделяет федеральный бюджет.