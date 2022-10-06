Segezha Group помогает развивать инфраструктуру лесных поселков Красноярского края

При финансовой поддержке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») на территории села Ярцево Енисейского района Красноярского края произведена замена устаревшего уличного освещения на современное светодиодное: установлено 360 энергосберегающих светодиодных светильников взамен устаревших ламп ДРЛ. На эти цели в качестве софинансирования компанией выделено 720 тыс. руб. Проект реализован в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».

«Для нас развитие лесных поселков, где мы ведем лесохозяйственную деятельность, является важным направлением работы. Благодаря нашему участию с 2018 по 2020 год было полностью заменено освещение в поселках Кривляк и Шиверск. В Ярцево расположен крупнейший лесозаготовительный филиал Лесосибирского ЛДК №1, более 300 жителей являются нашими сотрудниками. В прошлом году мы помогли благоустроить здесь центральный парк и установить детскую площадку, а в этом году решили помочь с освещением всего поселка», - говорит исполнительный директор объединенного филиала по лесным ресурсам Сергей Детков.

Территория Ярцево находится на расстоянии более 300 км от районного центра – города Енисейска – и считается удаленной и труднодоступной. Линии с современным светодиодным освещением установлены на 14 улицах села, где расположены все социально-значимые объекты: школа, детский сад, магазины, администрация. Теперь здесь создана безопасная и комфортная среда для пешеходов и транспорта.

«Село расположено в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, на протяжении года темное время суток преобладает. Тусклый свет старых ламп создавал неудобства для населения, не обеспечивал безопасность движения машин и пешеходов, детей и затруднял работу социальных служб. Сейчас поселок ярко освещен полностью, организована экономичная и надежная система уличного освещения в условиях нашей северной местности, чему очень рады жители», - отметила глава Ярцевского сельсовета Раиса Тихонова.

Реклама. Segezha Group