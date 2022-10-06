Банки подводят итоги выдачи ипотеки в сентябре

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Эксперты отмечают рост ипотечных сделок за сентябрь по сравнению с августом этого года на 3-4%. Основная доля продаж пришлась на сегмент вторичной недвижимости.

Как показывают данные ВТБ, за прошедший месяц жилищные кредиты в банке оформили свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей.

В начале осени средний чек сделки составил около 4,6 млн рублей, а большим спросом пользовалась ипотека в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Большая часть сделок была оформлена на готовые объекты - 60% продаж в сентябре пришлись на сегмент вторичной недвижимости. Почти каждая третья ипотека была оформлена на первичном рынке. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

Приобретая недвижимость в новостройках, заемщики отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее банк выдал около 3,2 тысяч кредитов примерно на 20 млрд рублей. Объем сделок по «Семейной ипотеке» превысил 10,8 млрд рублей - ею воспользовались свыше 1,8 тысяч заемщиков.