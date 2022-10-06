В Хакасии на ходу загорелся мусоровоз. Фото: МЧС Хакасии

В Хакасии пожарным пришлось тушить мусоровоз. ЧП произошло в селе Копьево. Водитель вовремя заметил проблему, остановился и вызвал спасателей. В республиканском управлении МЧС рассказали, что сигнал к ним поступил в 12:12 дня. Через пять минут пожарный расчет была уже возле «Камаза». Огонь потушили на площади 10 квадратных метров. Грузовик в целом не пострадал. Что же стало причиной? Самая очевидная версия – вспыхнула угольная зола из печи. Зачастую сельчане выбрасывают ее еще горячей, тлеющей, прямо в общий контейнер. Немного воздуха, и она начинает разгораться. Поэтому МЧС настоятельно просит жителей не высыпать зову в общий контейнер с бытовым мусором. А еще лучше местным властям обустроить специальную отдельную площадку для золы.