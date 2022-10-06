В Лесосибирске открывается «Губернский клуб любителей домашних животных»

Ждем на праздник и детей, и взрослых, и домашних питомцев! Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы.

Еще одно событие «Губернского клуба любителей домашних животных» начинается в октябре, это Дни открытых дверей, которые пройдут в семи города Красноярского края и в столице Хакасии.

Накануне этого события в Центральной детской библиотеке Лесосибирска прошло мероприятие "Усы, лапы и хвост". Сотрудники библиотеки рассказали и показали насколько разнообразен животный мир наших домов и квартир, как сильно сибиряки любят своих питомцев, которые на долгие годы становятся нашими верными друзьями и членами семей. В результате получилась большая, добрая история о наших меньших братьях, любви, заботе и ответственности за них.

"Усы. лапы и хвост" - это большая, добрая история о наших меньших братьях, любви, заботе и ответственности за них.

Праздник для всех жителей Лесосибирска состоится 9 октября с 12.00 до 15.00 по адресу ул. Победы, 43.

Он начнется с показательного выступления служебной собаки. Также мы увидим питомцев кинологического клуба «Антей», они покажут свои таланты, а гости праздника узнают о необычных породах и могут задать вопросы о воспитании и дрессировке собак.

А еще на празднике можно получить консультацию ветеринарного врача.

И только в этот день участники праздника смогут заработать необычные «деньги», песики, и обменять их на красивые и полезные товары для себя и своих питомцев! Как можно заработать? Во время праздника мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца и получать за это «купюры». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Рассказываем, что, где, когда!

Расписание праздников «Губернского клуба любителей животных»

Енисейск – суббота, 8 октября

Лесосибирск – воскресенье, 9 октября

Иланск – суббота, 22 октября

Канск – воскресенье, 23 октября

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

На открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек» vk.com/vetaptekakrsk