В Красноярске ревнивец из Тувы убил двух шахматистов. Фото: СК

Красноярский краевой суд вынес приговор 30-летнему уроженцу Республики Тыва, признав его виновным в двойном убийстве. Приговор – 16 лет лишения свободы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обстоятельства были таковы. В сентябре прошлого года двое 34-летних мужчин пришли в гости к знакомым на улицу Волжскую (это Ленинский район города). Вышли из квартиры в подъезд, расположились на лестничной площадке и стали играть в шахматы. Почему они выбрали это место для игры? Это в общем-то неважно. Но мужчины привлекли внимание жильца этого же подъезда и его сожительницы. Это и был обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения он тоже захотел сыграть партию.

И вдруг ревнивец заявил, что его шахматный противник заглядывается на его женщину. Короткая ссора. Обвиняемый вскочил, забежал домой, вернулся с ножом и убил игроков. Один скончался на месте, второй в больнице, врачи не смогли его спасти.

В ходе следствия убийца пытался доказать, что оборонялся, что погибшие ворвались в его квартиру и напали на него. Но все улики были против него.

- Мотивом его действий было желание противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение, что свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на лишение жизни не из личных, а из хулиганских побуждений. Преступление им совершено в общественном месте, – прокомментировали решение суда в прокуратуре.