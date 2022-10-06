Власти Красноярска договорились о пошиве теплых спальников для мобилизованных. Фото: администраия города

Власти Красноярска договорились с городскими и краевыми швейными предприятиями о производстве одеял-спальников. В пресс-службе мэрии рассказали, что пока речь идет о партии в несколько сотен штук. Все они теплые, прочные, комфортные, с учетом тех условий, в которых их придется применять.

Это одна из позиций, необходимых нашим мобилизованным ребятам. Да, по месту прибытия им выдадут необходимую экипировку, но там сейчас ничего лишнего не бывает. И город готов помогать. Первая партия спальников уже собрана, а вместе с ней сухие пайки. В ближайшее время их отправят в мобилизационную часть, где призванные по повесткам и добровольцы проходят подготовку.

В мэрии добавили: ведутся переговоры, что после того, как первый заказ будет выполнен, его продлят.