«Комсомолка» приглашает жителей Енисейска на открытие «Губернского клуба любителей домашних животных»

Приходите с питомцем! Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы.

Еще одно событие «Губернского клуба любителей домашних животных» начинается в октябре, это Дни открытых дверей, которые пройдут в семи города Красноярского края и в столице Хакасии. И первым городом станет Енисейск, первая столица Енисейской губернии, которой исполняется 200 лет!

Байкал пришел к детям, чтобы показать все свои таланты! Фото: детская библиотека Енисейска.

Накануне этого события в Городской детской библиотеке Енисейска прошел литературный турнир «Собачий ринг». Рассказывает заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» Енисейска Наталья Максимова:

- Нашу библиотеку посетили необычные гости - служебный пес по кличке Байкал и кинолог Роман из кинологической службы УФСИН. Наши читатели узнали много интересного о том, как содержать собаку, какой уход ей необходим, и, конечно же, без веселых игр, загадок и конкурсов не обошлось.

Праздник для всех жителей состоится 8 октября с 12.00 до 15.00 по адресу ул. Петровского, 7.

Он начнется с показательного выступления служебной собаки. И только в этот день участники праздника смогут заработать необычные «деньги», песики, и обменять их на красивые и полезные товары для себя и своих питомцев! Как можно заработать? Во время праздника мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца и получать за это «купюры». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Также на празднике можно получить консультацию ветеринарного врача.

Расписание праздников «Губернского клуба любителей животных"

Енисейск – суббота, 8 октября

Лесосибирск – воскресенье, 9 октября

Иланск – суббота, 22 октября

Канск – воскресенье, 23 октября

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

На открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек» vk.com/vetaptekakrsk