В Железногорске закладчики маскировали наркотики под собачьи экскременты. Фото: МВД

В Железногорске осудили двух закладчиков. Молодые парни, одному сейчас 20 лет, второму 21, решили заработать на безбедную жизнь. И придумали, как им казалось, супер-надежный способ: они прятали пакетики с наркотиками в пластилин и глину, маскировали это под собачьи экскременты и раскладывали в потайных местах.

Однако вскоре бизнес провалился – товарищей заметил наряд патрульно-постовой службы в тот момент, когда они делали закладку. Заметив полицейских, те бросились наутек, но попались. У одного нашли в кармане 19 упаковок. Экспертиза подтвердила, что внутри был наркотик.

Дальше-больше: тайники были найдены в разных частях города, там еще 14 упаковок. Итого у закладчиков изъяли более 75 граммов синтетического наркотика. Этого было доказано, чтобы приговорить их к длительному сроку: одному дали 7 лет 6 месяцев, второму 7 лет 2 месяца колонии.