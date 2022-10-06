Роспотребнадзор разыскивает красноярцев, пострадавших от сбежавшего мебельщика Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор разыскивает красноярцев, пострадавших от действий индивидуального предпринимателя Солдатова В.А. Все, кто имел дело с этим «мебельных дел мастером», могут обратиться к специалистам ведомства за защитой своих прав потребителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Ситуация такова: клиенты заключили договор с указанным ИП на изготовление и сборку корпусной мебели (шкаф, стол, тумба и другое). Деньги внесли предоплатой, такие условия поставил изготовитель. Однако заказы так и остались невыполненными, а сам мебельщик перестал выходить на связь. В Роспотребнадзор за несколько дней обратились пять обманутых красноярцев, не исключено, что их может быть больше. Их интересы будут защищаться в суде. Собрав все заявления, юристы подадут групповой иск.