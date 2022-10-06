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Общество6 октября 2022 2:52

Роспотребнадзор разыскивает красноярцев, пострадавших от сбежавшего мебельщика

На него пожаловались уде пять человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Роспотребнадзор разыскивает красноярцев, пострадавших от сбежавшего мебельщика

Роспотребнадзор разыскивает красноярцев, пострадавших от сбежавшего мебельщика

Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор разыскивает красноярцев, пострадавших от действий индивидуального предпринимателя Солдатова В.А. Все, кто имел дело с этим «мебельных дел мастером», могут обратиться к специалистам ведомства за защитой своих прав потребителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Ситуация такова: клиенты заключили договор с указанным ИП на изготовление и сборку корпусной мебели (шкаф, стол, тумба и другое). Деньги внесли предоплатой, такие условия поставил изготовитель. Однако заказы так и остались невыполненными, а сам мебельщик перестал выходить на связь. В Роспотребнадзор за несколько дней обратились пять обманутых красноярцев, не исключено, что их может быть больше. Их интересы будут защищаться в суде. Собрав все заявления, юристы подадут групповой иск.