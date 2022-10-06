В Красноярске пьяные супруги пытались сбежать от ГИБДД и перевернулись. Стоп-кадр видео

Забавную, если можно так сказать, пару встретил минувшей ночью 6 октября 2022 экипаж дорожно-патрульной службы на улицах города. Патрулируя микрорайон Солнечный он обратил внимание на иномарку, которая отъезжала от кафе. Водитель кроссовера увидел патрульную машину с мигалками и сначала остановился, а затем резко стартанул и попытался скрыться.

Погоня закончилась, едва начавшись: через несколько сотен метров иномарка вылетела с дороги, врезалась в столб и сделала кульбит. Внутри находилась супружеская пара и, на их счастье, руки-ноги остались целы. Госавтоинспекторы «пригласили» 39-летнего водителя в салон своей машины на алкотест, прибор показал 0,98 мг/л. Мы видим, как на видео мужчина клянется:

- Первый раз в жизни сел пьяным за руль.

Но диалог с его спутницей был более содержательным:

- Мы погуляли на дне рождения. И я уговорила мужа: давай доедем…А мы что, правда перевернулись?

- Ну конечно. Вы столб сбили и колесо там валяется, - ответил инспектор.

- А могли бы сейчас два трупа доставать, да? Нельзя, нельзя, даже пятьдесят метров пьяными нельзя… Спасибо, парни, вам за вашу работу, - поблагодарила женщина и, похоже, искренне.

В результате пьяные покатушки завершились штрафом в размере 30 тысяч рублей, водитель может лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.