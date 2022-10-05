На дорогах Красноярского края установили 40 новых камер фиксации

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В Красноярском крае установили 40 новых камер для фиксации нарушений ПДД. Они способны отмечать не только превышение скорости, но и нарушение правил перекрестков, дорожных знаков и разметки. Шесть камер вдобавок смогут определять, когда водители не пропустят пешеходов на переходе.

«27 в Красноярске, по два в Норильске и Ачинске, по одному в Зеленогорске, Железногорске, Канске, Минусинске и Назарове. Оборудование также размещено на региональных трассах в Назаровском и Сухобузимском районах», – подсчитали в Минтранспорта.

Как рассказали в ведомстве, эти 40 камер были установлены вдобавок к еще сотне, которые разместили чуть ранее. Поскольку камеры доказали свою эффективность в профилактике нарушений и снижения аварийности, можно ожидать дальнейшего увеличения их числа на дорогах.